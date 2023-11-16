В Перми полицейские ранили пассажира уходившей от погони машины

В Перми полицейские открыли огонь по нарушителю, который пытался уйти от погони. В результате один человек был ранен. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Сотрудники полиции увидели ВАЗ без номеров и попытались его остановить. Водитель проигнорировал требование правоохранителей, началась погоня. Тогда гаишники выстрелили в воздух, а затем по колесам легковушки, после этого машина съехала на обочину.

За рулем оказался 19-летний юноша в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, у него не было водительского удостоверения.

В результате стрельбы ранение в спину получил пассажир. Пострадавшего госпитализировали.

Пермь, Зоя Осколкова

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