Угроза изнасилования появилась на уличном табло в Сеуле вместо поздравлений

Угроза изнасилования попала на табло универмага в Сеуле вместе с поздравлениями к католическому Рождеству. Полиция ищет отправителя, передает агентство «Рёнхап».

Универмаг Lotte объявил акцию в преддверии католического Рождества. Любой желающий мог увидеть свое поздравление на большом экране на внешней стене магазина в корейской столице. Послания собирали онлайн, а специальная система проверяла их на нецензурные слова и оскорбления.

Утром 14 ноября на экране появилась угроза изнасилования, адресованная всем женщинам, на корейском и английском языках. Сообщение транслировалось совсем недолго, но многие горожане успели его увидеть и даже сфотографировать. Кадры с угрозой появились в соцсети вместе с возмущенными комментариями. Администрацию универмага засыпали жалобами.

Магазин обратился в полицию, чтобы найти отправителя угрозы. Акцию с поздравлениями приостановили, а It-специалисты компании Lotte выясняют, почему их система проверки не отфильтровала сообщение с угрозой.

Сеул, Наталья Рязанова

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