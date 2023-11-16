Житель Томска за одну ночь ограбил бар и цветочный ларек, избил пенсионера и пытался угнать машину

В Томске задержали 33-летнего местного жителя, который за одну ночь совершил несколько преступлений. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Мужчина отдыхал в одном из развлекательных заведений города, а после того, как у него кончились деньги, отправился грабить бар. Угрожая ножом кассиру, преступник похитил более 6 тысяч рублей и скрылся.

Во дворе он увидел припаркованный автомобиль и решил на нем отправиться домой. Для этого разбил окно машины, проник в салон, но завести транспорт не смог и ретировался.

Затем грабитель постучался в квартиру на первом этаже с просьбой о помощи в вызове такси. Дверь ему открыл пенсионер. Налетчик стал угрожать хозяину, требуя деньги. Пожилой человек пояснил, что у него нет наличных, тогда незваный гость избил его и покинул жилище.

Следующей жертвой грабителя стала работница цветочного магазина. Злоумышленник угрожал женщине ножом и украл из кассы 3 тысячи рублей.

В результате преступник стал фигурантом сразу четырех уголовных дел: трех – по статье о разбое и одного – о попытке угона автомобиля. В настоящее время подозреваемый находится под арестом.

Томск, Зоя Осколкова

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