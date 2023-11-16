Часть жилого дома обрушилась в Астрахани

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в четверг, 16 ноября, сообщил, что в Астрахани на Привокзальной площади обрушились два подъезда жилого дома.

В региональном МЧС также передают, что «из частично обрушившегося жилого дома в Астрахани эвакуировано больее 200 человек, из них 37 детей. Под завалами могут быть люди. На месте происшествия работают оперативные службы, создан оперативный штаб».

Губернатор Астраханской области Бабушкин сообщил: «Аварийно-спасательный центр Астрахани и спасатели МЧС проступили к разбору завала после обрушения части жилого дома. Три пункта временного размещения создано на базе школ для жителей частично обрушившегося дома».

Астрахань, Иван Бабурин

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