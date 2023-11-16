Российские суды арестовали за рубежом активы на 400 миллионов долларов и десятки объектов недвижимости

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в ходе видеоконференции с руководителями прокурорских служб стран БРИКС в четверг, 16 ноября, заявил, что по решению российских судов за рубежом арестованы финансовые активы на 400 миллионов долларов США и 47 объектов недвижимого имущества, – сообщает пресс-служба генпрокуратуры РФ.

Как сообщили в генпрокуратуре, в ходе своего выступления Краснов сказал: «За последние два года генеральная прокуратура заключила более 20 двусторонних соглашений о сотрудничестве в сфере возврата из-за рубежа похищенных активов. В частности, на основании решений российских судов компетентными органами иностранных государств наложены аресты на 47 объектов недвижимого имущества обвиняемых, а также их финансовые активы в размере 400 миллионов долларов США».

«Впервые на межгосударственном уровне российская Генпрокуратура в этом году инициировала введение обеспечительных мер в отношении криптовалюты на виртуальных адресах криптобиржи «Бинанс», где были сосредоточены активы членов преступного сообщества, похищавших деньги граждан. Эффективность работы в сфере возврата активов во многом зависит и от использования каналов и возможностей межгосударственных объединений, таких как БРИКС. Уверен, что наше взаимодействие по этой линии будет регулярным, что особо ценно в условиях, когда антикриминальное сотрудничество осложнено неконструктивной позицией отдельных государств и международных организаций. Считаю политизацию в сфере борьбы с преступностью и отказ от правовой помощи по уголовным делам абсолютно неприемлемыми и наносящими существенный вред всей общемировой правоохранительной системе. Такой подход на руку лишь злоумышленникам», – подчеркнул генеральный прокурор России.

Москва, Иван Бабурин

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