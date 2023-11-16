В Россию вылетели 120 граждан РФ, эвакуированных из сектора Газа

Из Египта в Москву вылетела третья группа из 120 граждан РФ, эвакуированных из сектора Газа, – передает ТАСС.

В сообщении агентства говорится, что из аэропорта в Каире в Домодедово вылетел самолет Ил-76 МЧС России со 120 эвакуированными в течение двух дней через КПП «Рафах» гражданами России. В полете их сопровождают медики и психологи МЧС.

Сообщается, что спецборт должен совершить посадку в аэропорту Домодедово примерно через пять часов.

Каир, Иван Бабурин

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