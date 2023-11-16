Губернатор Астраханской области сообщил последние данные об обрушении дома

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в четверг, 16 ноября, сообщил последнюю информацию с места ЧС в Астрахани, где обрушилась часть пятиэтажного жилого дома и заявил, что срочно возвращается из Москвы, где принимал участие в «Транспортной неделе».



В своем Telegram-канале Бабушкин написал: «Сегодня в 17:57 в ЦУКС МЧС поступила информация о трещине в стене здания. На место сразу убыла группа ГУ МЧС по АО и аварийно-спасательный центр Астрахани, начали проводить эвакуацию жителей.

В 18:27 по адресу Вокзальная площадь, 1а произошло обрушение части жилого 5 этажного дома (части 3 и 4 подъезда частично). По состоянию на 19:00 из здания эвакуировано 213 человек, из них 37 детей. Предварительно, есть 1 погибший (женщина 1939 года), несколько человек числятся пропавшими без вести. На месте работают специальные службы. 176 человек и 39 единиц техники. Действует оперативный штаб, я получаю доклады каждые 10 минут, работает горячая линия 24-07-07. В трёх школах города (32,36,4) открыты пункты временного размещения. Все министерства и службы переведены на круглосуточный режим. По предварительным данным версию взрыва службы опровергают, произошло обрушение конструкции здания».



«Ближайшим рейсом я возвращаюсь в Астрахань из Москвы, где принимал участие в Транспортной неделе. По мере появления новой информации пресс-службы МЧС и областного правительства будут предоставлять достоверные сведения о причинах происшествия и устранении его последствий», – добавил губернатор Астраханской области.

Астрахань, Иван Бабурин

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