В ДТП под Екатеринбургом пострадали одиннадцать человек

Территориальный центр медицины катастроф (ТЦМК) Свердловской области в четверг, 16 ноября, сообщает, что на Режевском тракте под Екатеринбургом в ДТП пострадали одиннадцать человек.

В сообщении ТЦМК, распространенном для СМИ говорится: «Между п. Озёрный и д. Костоусово в результате столкновения легкового автомобиля и рейсового автобуса пострадали 11 человек. На месте работала комплексная бригада Территориального центра медицины катастроф (ТЦМК) в составе врача анестезиолога – реаниматолога, хирурга, травматолога, нейрохирурга».

«Один взрослый свердловчанин погиб на месте, шесть пострадавших госпитализированы в Режевскую ЦРБ, из них двое в тяжёлом состоянии находятся в реанимации, четверо – в хирургическом отделении. Ещё четыре человека от госпитализации отказались. Для помощи пациентам специалисты ТЦМК прибыли в Реж», – сообщили в Территориальном центре медицины катастроф.

Екатеринбург, Иван Бабурин

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