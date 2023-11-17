В Забайкалье при обрушении в шахте два человека оказались под завалами

В Забайкальском крае произошло обрушение горной породы в шахте золоторудной компании. В результате пострадали два человека. СКР проводит доследственную проверку.

По данным ведомства, ЧП произошло сегодня в Балейском районе. Пострадали два работника предприятия.

«В настоящий момент следователи работают на месте происшествия, где проведут осмотр, опросят руководство и работников предприятия. После установления всех обстоятельств следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством», – добавили в СКР.

В МЧС уточнили, что обрушение произошло на руднике ЗРК «Омчак» при выполнении работ на горизонте 675 вертикальной выработки. Два горняка оказались под завалами. Сколько всего человек находилось внутри на момент ЧП, не сообщается.

К ликвидации последствий привлекли 18 человек и 5 единиц техники.

Чита, Зоя Осколкова

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