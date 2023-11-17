Житель Новосибирска попал в больницу с вилами в голове

В Новосибирске врачи спасли мужчину, которому в голову вонзились виллы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Новосибирской области.

Пациент поступил с множественными травмами, самой тяжелой из которых было проникающее ранение инородным телом (сельскохозяйственным инструментом). Вилы вошли в голову мужчины на 11 см и по случайности не задели жизненно важных структур мозга.

Пациента осмотрели три хирурга – торакальный, абдоминальный и нейрохирург, офтальмолог, анестезиолог. После консилиума и срочного обследования было принято решение о проведении сложнейшей операции по извлечению зубцов. Удалять инородные тела решили поочередно.

Сначала спасатели распилили сельскохозяйственный инструмент болгаркой, после чего к работе приступила операционная бригада. Операция длилась 3,5 часа.

После 10 дней в реанимации пациент сейчас продолжает лечение в нейрохирургическом отделении Горбольницы №1. Врачи предполагают, что серьезная травма может обойтись практически без последствий. Удалось избежать заражения – вилы в голове были далеко не стерильными, а повреждение того же ствола головного мозга могло привести к глубокой инвалидности и даже смерти. Скорее всего, у мужчины только останется сниженным зрение правого глаза.

Новосибирск, Зоя Осколкова

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