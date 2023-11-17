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Пятница, 17 ноября 2023, 12:13 мск

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Сотрудниц оренбургской полиции подозревают в хищении 31 млн рублей

В Оренбурге двух служащих полиции подозревают в хищении 31 миллиона рублей. На протяжении шести лет женщины использовали мошенническую схему.

Главный бухгалтер и капитан полиции обналичивали деньги, которые поступали на счет УМВД. Затем средства мошенницы закидывали на карты себе и своим родственника и тратили на личные нужды, передает телеграм-канал Mash.

Бухгалтер вносила ложную информацию о зарплатах в платежки. Таким образом преступницам на протяжении шести лет удавалось обмануть местное казначейство, пока схема не вскрылась. Выяснилось, что сотрудницы присвоили 31 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество». Максимальное наказание – до 10 лет лишения свободы.

Оренбург, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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