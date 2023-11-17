Житель Пермского края угнал асфальтоукладчик и врезался в столб

В Перми 20-летний юноша погулял с приятелями в баре, а затем угнал каток и врезался в столб. Кроме того, полицейские выяснили, что ранее парень украл у пенсионера слуховой аппарат.

Несколько молодых людей отдыхали в одном из питейных заведений, а когда направились по домам, увидели асфальтоукладчик. Один из парней нашел ключи, завел машину и начал движение. Он не смог справиться с управлением, зацепил бордюр и врезался в столб, от удара у катка выпали стекла. Сумму ущерба собственник техники оценил в 5 млн рублей.

Виновника поймали. Выяснилось, что в феврале он похитил у своего пожилого родственника 18 тысяч рублей и слуховой аппарат. Украденные деньги фигурант успел потратить на личные нужды, сообщает региональное управление МВД.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и п. «в» ч. 2 ст. 158 «Кража» УК РФ. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Пермь, Зоя Осколкова

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