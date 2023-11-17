Из-за израильской блокады сектора Газа в больнице «Аш-Шифа» погибли все пациенты реанимации

Директор больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа Мухаммед Абу Сильмия в пятницу, 17 ноября, заявил, что из-за блокады Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) медицинского комплекса в отделении реанимации погибли все пациенты , – сообщает телеканал Sky News Arabia.

В интервью телеканалу Абу Сильмия сказал: «Все больные, которые находились в реанимации, умерли. Умерли все до единого! И это произошло из-за осады Израилем, которая длится уже неделю».

«С начала блокады в больнице умерли уже более 50 человек. Те, кто сейчас находится в критическом состоянии, боюсь, тоже умрут. Внутренне перемещенные лица также находятся в ужасных гуманитарных условиях. Больница превратилась в кладбище, тюрьму и израильские казармы одновременно, израильские военные стреляют во все, что движется на территории больницы», – добавил директор больницы «Аш-Шифа».

Москва, Иван Бабурин

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