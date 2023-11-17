В центре Москвы случился грабеж со стрельбой

ГУ МВД России по Москве в пятницу, 17 ноября, сообщило, что в центре Москвы неизвестные обстреляли двух мужчин, похитили у них сумку с деньгами и скрылись. В результате происшествия пострадал один человек.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве сказали: «Предварительно установлено, что 17 ноября около 19:30 мск на улице Пресненский вал неизвестные, угрожая предметом, похожим на пистолет, двум гражданам произвели несколько выстрелов в их сторону и открыто похитили сумку, после чего скрылись на автомашине Mercedes. По предварительным данным, пострадал один из мужчин».

В свою очередь, РИА Новости РИА Новости передает, что источник в столичных правоохранительных органах сообщил следующее: «Предварительно, у банка на Пресненском валу неизвестные на автомобиле подъехали к курьерам, которые несли порядка 300 миллионов рублей, открыли стрельбу, после чего похитили деньги».

Москва, Иван Бабурин

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