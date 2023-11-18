В Индии нашли мертвыми двоих россиян

В Индии обнаружили мертвыми двух граждан России. Предположительно, их смерть не носит насильственного характера.

Трупы 37-летнего мужчины и 21-летней женщины нашли в районе населенного пункта Маникаран на севере Индии. Рядом с телами была записка, в которой погибшие просили передать их вещи в российское посольство, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные полиции штата Химачал-Прадеш.

Тела отправили в морг больницы в округе Куллу для проведения экспертизы и уточнения причины смерти.

В посольстве России в Индии сообщили, что знают о произошедшем и сотрудничают с правоохранительными органами.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

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