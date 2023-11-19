Мощный ураган обрушился на Сибирь

Ураганный ветер стал причиной разрушений в нескольких субъектах Сибирского федерального округа. В некоторых регионах наблюдаются проблемы с энергоснабжением.

Непогода бушует в Алтайском крае, Кемеровской, Омской и Новосибирской областях. Ветер порывами до 35 м/с сносит крыши домов, валит деревья и переворачивает машины, передает телеграм-канал Shot. Шторм добрался и до Красноярска.

В Барнауле и других городах Алтайского края никто от разгула стихии не пострадал, но в 33 населенных пунктах наблюдается проблемы с электричеством. На местах работают аварийные бригады, устраняя последствия.

В Кемеровской области ветер валил деревья и сносил кровли с домов. В Новокузнецке порывами сорвало фасад одной из многоэтажек. Местные жители также сообщали о перебоях в подаче электричества и проблемах с отоплением.

От последствий сильного ветра также пострадали Омск, Новосибирск, непогода обрушилась и на Красноярск. При этом синоптики предупредили об ухудшении погодных условий: порывы ветра усилятся, пойдет снег.

Новосибирск, Зоя Осколкова

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