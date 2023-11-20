Умер экс-глава Кузбасса Аман Тулеев

Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев умер на 80-м году жизни. Об этом сообщил глава региона Сергей Цивилев.

«Яркий, неординарный человек, всю жизнь посвятивший служению Кузбассу и России», – написал Цивилев в своем телеграм-канале. Губернатор назвал смерть Тулеева невосполнимой потерей.

Цивилев отметил, что Аман Тулеев возглавил Кемеровскую область «в тяжелое время, когда шахтеры сидели на рельсах, перекрывая движение на Транссибе, и сумел вывести из кризиса». Жители региона помнят бывшего главу, «как истинно народного губернатора, который в своей деятельности всегда на первое место ставил интересы людей».

Аман Тулеев возглавлял Кузбасс более 20 лет – с 1997 года. Он покинул свой пост 1 апреля 2018 года после пожара в ТЦ «Зимняя вишня», где погибли 60 человек, том числе 37 детей.

Кемерово, Зоя Осколкова

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