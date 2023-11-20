Финская АЭС остановилась из-за поломки

Финская АЭС «Олкилуото-3» приостановила работу из-за поломки турбинной установки. Специалисты выясняют причину аварии и пока не могут сказать, когда работа возобновиться, следует из данных оператора станции Teollisuuden Voima.

«Производство электроэнергии на «Олкилуото-3» было прервано вечером 19 ноября из-за неисправности, обнаруженной в турбинной установке», – цитирует сообщение компании РИА Новости.

Оператор пообещал сообщить причину поломки, когда специалисты ее выяснят. Пока сроки возобновления работы АЭС не называются.

АЭС «Олкилуото» на западе страны производит около 30% потребляемой в стране энергии.

Хельсинки, Наталья Рязанова

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