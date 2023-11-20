Япония работает над освобождением захваченного хуситами судна

Власти Японии используют дипломатические каналы для освобождения грузового судна Galaxy Leader, захваченного в Красном море. Йеменские повстанцы-хуситы взяли в заложники 25 членов экипажа якобы за связи с Израилем.

Судно Galaxy Leader имеет британского владельца, но управляет им японская компания Nippon Yusen (NYK Line). Экипаж состоит из граждан разных стран, в том числе Украины, Болгарии, Мексики и Филиппин, но на борту нет ни одного японца или израильтянина, передает телеканал NHK. Судно шло из Турции в Индию по одному из самых оживленных маршрутов в Красном море.

Повстанцы-хуситы отбуксировали грузовик к берегам Йемена и заявили, что причина захвата – связи судна с Израилем. Они пригрозили сделать своими целями любые суда в международных водах, если узнают об их связи с израильской стороной.

В канцелярии премьер-министра Израиля опровергли сообщения, что Galaxy Leader как-либо связан с Тель-Авивом, и назвали происшествие терактом. Израиль связал ЧП с Ираном, который, по их данным, поддерживает движение хуситов.

Япония добивается освобождения судна и команды через дипломатов Ирана, Омана и Саудовской Аравии.

«Минтранс и МИД в сотрудничестве с вовлеченными странами работают над скорейшим освобождением судна и членов его экипажа», – заявил генсек японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

По данным AP, хуситы обращаются с захваченным экипажем «в соответствии с исламскими ценностями», но не уточняет, что это значит.

Токио, Наталья Рязанова

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