Мощное землетрясение произошло в 60 км от столицы Камчатки

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в 59 км от Петропавловска-Камчатского. Жители камчатской столицы ощутили подземные толчки силой до трех баллов, сообщили в краевом главке МЧС.

По данным Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, эпицентр землетрясения находился в акватории Авачинского залива на глубине 61 км и в 59 км на юго-восток от Петропавловска-Камчатского. В отдельных районах городского округа подземные толчки ощущались силой до трех баллов.

«Звонки в ЕДДС муниципальных районов Камчатского края от граждан не поступали. Угроза цунами не объявлялась», – сообщили в МЧС.

Четырьмя часами ранее в акватории Тихого океана у берегов Камчатки произошло еще одно землетрясение магнитудой 4,1. Очаг подземных толчков залегал на глубине 39 км в 77 км юго-западнее села Никольского в Алеутском округе.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»