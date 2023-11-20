В Красноярском крае три человека отравились суррогатом

В Красноярском крае одна женщина погибла, еще два человека оказались в больнице из-за отравления суррогатным алкоголем. Правоохранители проводят проверку.

Две сестры 50 и 48 лет выпивали со своим 47-летним братом в городе Шарыпово. Старшая сестра погибла, ее родственники попали в реанимацию с диагнозом «отравление неизвестным суррогатом».

В квартире пострадавших обнаружили две бутылки объемом 1,5 и 0,65 литра. В емкостях была неизвестная жидкость красноватого цвета.

По факту смерти женщины проводится проверка. Суррогат отправили на экспертизу, чтобы установить его состав.

Красноярск, Зоя Осколкова

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