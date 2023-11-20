Восемь жителей Барнаула заразились сальмонеллезом в кофейне

В Барнауле восемь человек заболели сальмонеллезом. Все они посещали одну кофейню. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю.
Восемь человек были доставлены в инфекционное отделение горбольницы №5. Предварительный диагноз – сальмонеллез. Специалисты установили, что все пострадавшие питались в популярном кафе «Йель».
Работу общепита остановили на пять дней. Специалисты проводят санитарно-эпидемиологическое расследование и лабораторное исследование продукции предприятия.
«Ситуация находится на особом контроле управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю», – говорится в сообщении ведомства.
Барнаул, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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