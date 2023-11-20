Украинские беспилотники сбиты над Брянской и Орловской областями

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в понедельник, 20 ноября, сообщил, что на территории Шаблыкинского района обезврежен украинский беспилотник.

В своем Telegram-канале Клычков написал: «Друзья, сегодня вечером на территории Шаблыкинского района обезврежен беспилотный летательный аппарат самолетного типа, запущенный со стороны Украины. По оперативным данным, повреждений и пострадавших нет. Правоохранительным блоком проводятся необходимые мероприятия, ситуация находится под контролем».

В свою очередь, минобороны РФ также сообщило об уничтожении украинского БПЛА над территорией Брянской области.

В сообщении оборонного ведомства говорится: «Сегодня около 21:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области».

Орел, Иван Бабурин

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