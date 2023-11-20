В Астрахани от отравления наркотиками умерли три человека

В результате передозировки метадоном в Астрахани умерли три человека из 19, поступивших в ГКБ №3 имени С. М. Кирова с 17 по 20 ноября «с признаками отравления наркотическими и психотропными препаратами», – сообщают СМИ.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили: «По предварительным данным, трое в результате отравления метадоном скончались. По предварительным данным, отравление людей произошло в результате употребления метадона. В настоящее время проводятся экспертизы. Отравившиеся могли считать, что употребляют мефедрон, поэтому не рассчитали дозировки».

Ранее сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что были установлены подозреваемые в незаконном сбыте наркотиков, возможно, причастные к происшествию. Трое граждан Киргизии, Узбекистана и Таджикистана были задержаны в Ставропольском крае и доставлены в Астрахань.Возбуждено уголовное дело (п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ).

Позже на сайте МВД Медиа появилось видео, на котором двое из троих задержанных по делу об отравлении 19 человек наркотиками дают признательные показания.

Следует напомнить, что ранее в минздраве сообщили, что с 17 по 20 ноября в ГКБ №3 имени С. М. Кирова Астрахани поступили 19 больных с признаками отравления наркотическими и психотропными препаратами. В больнице на лечении находятся 17 пациентов с отравлениями наркотическими веществами. Из них в тяжелом состоянии 6 человек, 11 пациентов – в состоянии средней степени тяжести в общей палате.

Москва, Иван Бабурин

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