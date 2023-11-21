На Кубани два человека погибли в ДТП с коровой

Два человека погибли, еще двое получили травмы в результате ДТП из-за вышедшей на дорогу коровы в Мостовском районе Краснодарского края. Об этом сообщила пресс-служба регионального полицейского главка.

Смертельная авария произошла на 37 км автодороги Лабинск – пгт. Мостовской – граница КЧР в районе хутора Центральный. Водитель Mercedes сбил внезапно появившуюся на дороге корову. От удара животное отбросило на встречную полосу, где его сбил автомобиль скорой помощи.

После столкновения с коровой иномарка врезалась в стоящий на обочине автомобиль Lada, после чего опрокинулась.

На месте ДТП от полученных телесных повреждения скончались 28-летние водитель и пассажир Mercedes. Еще один пассажир иномарки и пассажир отечественного авто госпитализированы.

Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии. «Также будет проведена проверка в отношении владельца коровы, который допустил самовыгул животного. Сейчас устанавливают его личность», – отметили в пресс-службе ведомства.

Краснодар, Наталья Петрова

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