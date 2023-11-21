В Якутии двое рабочих пострадали при повреждении парового котла

В Якутии произошло ЧП на производственном предприятии. В результате пострадали два человека. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Авария произошла на предприятии в поселке Алмазном Мирнинского района. «В результате повреждения парового котла пострадали двое мужчин 1982 и 1973 г.р." – говорится в сообщении.

Отмечается, что 28 рабочих эвакуировались самостоятельно. Пострадавших доставили в больницу города Мирный, у них диагностированы переломы.

Для выяснения обстоятельств происшествия на месте работает следственно-оперативная группа.

Якутск, Зоя Осколкова

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