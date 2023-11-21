В Заполярье 20-летняя мать убила годовалого сына

В Мурманской области 20-летняя мать расправилась с годовалым ребенком, сообщает региональное управление Следственного комитета России. Девушка задушила сына из личной неприязни. Детоубийцу задержали, решается вопрос о ее аресте.

По данным следствия, в ночь на 20 ноября жительница Апатитов 2003 года рождения, испытывая личную неприязнь, задушила своего малолетнего ребенка 2022 года рождения. В отношении матери младенца возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

«Фигурантка задержана следователем СК в кратчайший срок. В ходе допроса дала изобличающие показания. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщили в ведомстве.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства совершенного преступления, назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы.

Прокуратурой Мурманской области в свою очередь организована проверка местных социальных служб. «В ходе проверки будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства органами профилактики безнадзорности и ответственными должностными лицами при организации работы с состоящей на профилактическом учете семьей, эффективности и своевременности принимаемых мер», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Мурманск, Наталья Петрова

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