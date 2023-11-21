На границе с Грузией организовали пункты обогрева для стоящих в пробке

На контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» МЧС России развернуло пункты обогрева для водителей, которые уже вторые сутки стоят в пробке. Дорога закрыта из-за обильных снегопадов и опасности схода лавин.

«Из-за ухудшения погодных условий на территории Грузии остается запрещено движение для всех видов автотранспортных средств на участке Владикавказ – Верхний Ларс – в направлении на выезд из Российской Федерации», – говорится в сообщении МЧС.

У КПП развернуты пункты обогрева, где можно согреться, выпить горячий чай, а также зарядить мобильные устройства. Кроме того, на месте работают психологи, дежурят полицейские и специалисты Центра медицины катастроф.

«На данный момент возобновления движения ожидают более 300 грузовых и легковых автомобилей. Проводится информирование водителей о ситуации, складывающейся на Военно-Грузинской дороге», – добавили в ведомстве.

Владикавказ, Зоя Осколкова

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