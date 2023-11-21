Суд в Италии приговорил к 2100 годам тюрьмы мафиозный клан

Суд в Италии вынес приговор по делу с 338 подсудимыми из одного преступного синдиката, занимавшегося торговлей наркотиками. Общий срок наказания составил 2100 лет лишения свободы, передает AP.

На скамью подсудимых попали члены клана «Ндрангета», одного из самых могущественных, обширных и богатых в мире. Кроме торговли наркотиками, обвинения включали торговлю оружием, вымогательство. Некоторых обвинили в пособничестве мафиозному клану. Большинство подсудимых связаны родственными узами.

Суд проходил в специально оборудованном бункере с особым режимом допуска в промышленной зоне. Свидетелями стали несколько десятков информаторов: бывшие члены «Ндрангеты» и «Коза Ностры».

Всего арестовали более 330 человек, но суд оправдал 131 подсудимого, а реальные сроки получили 207 человек. Некоторых оправдали частично, по ряду случаев провели переквалификацию. Судья читал приговор 40 минут.

Адвокат некоторых подсудимых Джузеппе Ди Ренцо заявил, что у прокуратуры не было единой линии обвинения. Он не уточнил, будет ли обжаловать приговор.

В сентябре умер один из лидеров сицилийской мафии «Коза Ностра». Мафиозо долгое время лечился от рака в тюрьме, а последние дни провел в больнице.

Рим, Наталья Рязанова

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