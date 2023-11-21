В Японии включили «воздушную тревогу» из-за пуска северокорейской космической ракеты

В японской южной префектуре Окинава во вторник, 21 ноября, в связи с запуском КНДР ракеты с вероятно, разведывательным спутником, включилась система оповещения «воздушная тревога», а правительство страны призвало людей пройти в укрытие, – сообщает Kyodo News .

Агентство передает, что из-за экстренной системы оповещения J-Alert японское правительство призвало людей скрыться в укрытиях или в метро. О ракете какого типа идет речь – неизвестно.

«По информации южнокорейских военных, Северная Корея запустила военный разведывательный спутник в сторону Японии. Япония и Южная Корея заявили, что это может быть третьей попыткой Северной Кореи вывести на орбиту спутник-шпион вопреки резолюциям Совета Безопасности ООН», – говорится в сообщениях СМИ.

Так, южнокорейское агентство «Ренхап» пишет, что Пхеньян ранее проинформировал Японию, что запустит спутник в период с 22 ноября по 1 декабря, однако КНДР сделала это на сутки ранее

Ранее Сеул предупреждал Пхеньян, что подобные запуски будут нарушением резолюций Совета безопасности ООН, который запретил Северной Корее пуски баллистических ракет.

Токио, Иван Бабурин

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