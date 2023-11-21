Под украинским обстрелом в Донбассе погибла российская актриса из Санкт-Петербурга

Во время выступления в Донбассе в результате обстрела со стороны Украины в воскресенье, 19 ноября, погибла российская актриса и театральный режиссер Полина Меньших, – сообщил во вторник, 21 ноября, санкт-петербургский театр-студия «Портал».

В публикации на странице театра-студии в «ВКонтакте» говорится: «С огромной болью сообщаем, что Полина Меньших, известная как постановщик одной из версий Последнего Испытания («Леге Артис») погибла вчера на выступлении в Донбассе в результате обстрела. Концерт «Последнего Испытания», который состоится 9 декабря, будет посвящен ее памяти».

Как сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на очевидцев, «у Дома культуры, где проходил концерт упали две ракеты: одна разбила машины волонтеров, вторая попала в гримерку с артистами и сцену».

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

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