В Ленобласти электрик нашел под опорой ЛЭП более 40 кг наркотиков

В Ленинградской области электрик случайно обнаружил под опорой ЛЭП тайник с более 40 кг наркотиков. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Сотрудник «Ленинградской областной управляющей электросетевой компании» 20 ноября работал неподалеку от деревни Мыза Гатчинского района и нашел под опорой ЛЭП три мешка с подозрительным содержимым. Мужчина немедленно сообщил о своей находке в полицию. Прибывшие на место правоохранители увидели два зеленых мешка и белый мешок общей массой более 40 кг. Мешки взвесили и оставили на прежнем месте, устроив засаду.

По информации канала, на следующий день к ЛЭП подъехал автомобиль. Водитель забрал мешки из тайника, переложил в машину, после чего его задержали.

Экспертиза показала, что в одном из мешков было 10 кг гашиша, состав содержимого других мешков еще изучается. По данному факту возбуждено уголовое дело по статье о распространении наркотиков в особо крупном размере.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»