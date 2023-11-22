Месячная норма осадков выпала на четыре часа в Анапе

Мощный ливень с градом прошел в Анапе ночью, и наутро многие улицы оказались затоплены. По данным городской мэрии, за четыре часа стихии выпала месячная норма осадков.

В городе действует экстренное предупреждение.

«В Анапе выпала месячная норма осадков. Из-за залпового дождя в сочетании с градом вода не успевает уходить, скапливается в низинных участках. По прогнозам синоптиков, осадки будут продолжаться в течение всего дня», – пояснили в пресс-службе мэрии.

Горожане поделились видео с улиц Анапы в соцсетях. В кадре автомобили едут по залитым водой улицам, а несколько машин потеряли ход. Около выхода на пляж с улицы Гребенской от переувлажнения провалилась почва, в вымоине скопилась вода. Пешеходная зона затоплена, коммунальщики техникой сгоняют воду в сторону моря. Подтоплены участки дороги на Владимирской, Астраханской, Анапском шоссе.

Из-за непогоды произошло аварийное отключение нескольких ЛЭП в центре города и в районе Пионерского проспекта. Аварийные службы уже работают над возобновлением энегоснабжения.

«На реках, малых реках и водостоках юго-западных притоках реки Кубань и на малых реках Черноморского побережья ожидаются подъемы уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок», – предупредили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В мэрии Анапы отметили, что ситуация особо неприятна для метеозависимых граждан. «Для метеозависимых погодное комбо: дождь, магнитные бури, температурные качели. Держитесь!» – говорится в сообщении.

Анапа, Наталья Рязанова

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