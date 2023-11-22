Под Нижним Новгородом в квартире взорвался электросамокат

В Нижегородской области в жилом доме взорвалась батарея электросамоката. По последним данным, пострадал один человек. Об этом сообщает телеграм-канал «Ni Mash».

Инцидент произошел в поселке Ждановский. В одной из квартир взорвался электросамокат, который стоял у входной двери.

Начался пожар, огонь охватил отделку и мебель в комнатах, дымом заволокло несколько этажей дома. Жильцам пришлось эвакуироваться.

Владелец квартиры, где случилось ЧП, получил ожоги и был госпитализирован. Другие жильцы не пострадали.

Нижний Новгород, Зоя Осколкова

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