Под Нижним Новгородом в квартире взорвался электросамокат

В Нижегородской области в жилом доме взорвалась батарея электросамоката. По последним данным, пострадал один человек. Об этом сообщает телеграм-канал «Ni Mash».
Инцидент произошел в поселке Ждановский. В одной из квартир взорвался электросамокат, который стоял у входной двери.
Начался пожар, огонь охватил отделку и мебель в комнатах, дымом заволокло несколько этажей дома. Жильцам пришлось эвакуироваться.
Владелец квартиры, где случилось ЧП, получил ожоги и был госпитализирован. Другие жильцы не пострадали.
Нижний Новгород, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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