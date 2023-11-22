В Иркутской области стая собак растерзала пенсионера

В Иркутской области 71-летний мужчина погиб в результате нападения стаи бездомных собак. Трагедия произошла в городе Усолье-Сибирское. Следователи возбудили уголовное дело о халатности. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, бродячие собаки напали на пенсионера у старого Китойского моста в районе СНТ «Нептун». Пострадавший скончался по пути в больницу.

Причиной смерти мужчины явились множественные рваные раны головы, шеи, туловища, рук и ног, сопровождавшиеся массивной кровопотерей на фоне общего переохлаждения организма, уточнили в СУ СКР по региону.

После гибели пенсионера возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность).

Следователи провели осмотр места происшествия и истребовали в администрации Усольского районного муниципального образования документы по заключению муниципальных контрактов по отлову бродячих собак в 2023 году.

Гибелью мужчины в результате нападения собак заинтересовалась местная прокуратура. Надзорное ведомство начала проверку по данному факту и проконтролирует ход и результаты расследования уголовного дела.

«В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению, в том числе органами местного самоуправления, законодательства об ответственном обращении с животными. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – сказано в сообщении.

Иркутск, Наталья Петрова

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