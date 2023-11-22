ПВО отразила вторую за сутки ракетную атаку Украины на Бердянск

Российские силы противоздушной обороны пресекли вторую за сутки попытку украинских войск атаковать город Бердянск Запорожской области. Об этом сообщил руководитель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Украинские боевики пытались нанести удар по Бердянску. Система ПВО отразила воздушную атаку», – сказал общественник, чьи слова приводит РИА «Новости».
Рогов добавил, что, по предварительным данным, жертв и разрушений нет.
Ранее он написал в своем телеграм-канале, что в Бердянске сработала система ПВО.
Это уже вторая попытка украинской армии нанести ракетный удар по Бердянску. Ночью ПВО сбила украинскую ракету на подлете к Бердянску, сообщал Рогов.
Мелитополь, Наталья Петрова
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube