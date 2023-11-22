Украинские неонацисты нанесли удар по группе российских журналистов

Министерство обороны РФ в среду, 22 ноября, сообщило, что украинские боевики с беспилотника несли удрар по группе российских журналистов, снимавших материал об обстрелах Запорожской области.

В сообщении, распространенном оборонным ведомством, говорится: «22 ноября 2023 года вооруженные силы Украины нанесли удар осколочным боеприпасом с беспилотного летательного аппарата по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах ВСУ населенных пунктов Запорожской области».



В результате атаки украинских БпЛА на группу журналистов, получил осколочные ранения корреспондент телеканала «Россия-24» Борис Максудов. Журналист был оперативно эвакуирован в медицинское учреждение Минобороны России. Его жизни угрозы нет. Борису Максудову оказана вся необходимая медицинская помощь», – добавили в минобороны.

Москва, Иван Бабурин

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