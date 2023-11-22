ХАМАС обновил данные по убитым, раненым и пропавшим без вести палестинцам

Офис общественной дипломатии палестинского движения ХАМАС в среду, 22 ноября, сообщил, что согласно обновленным данным число погибших в результате войны в секторе Газа достигло 14 532 человек, – сообщает The Times of Israel.

В публикации издания говорится, что «в офисе ХАМАС сообщили, что за 47 дней боев 14 532 человек были убиты, 35 000 палестинцев ранены, а также что 7 000 палестинцев пропали без вести, возможно, под завалами».

«Эти цифры не были проверены независимо и, возможно, включают палестинских гражданских лиц, убитых ошибочными ракетами, выпущенными террористическими группировками, а также палестинских террористов, убитых Израилем», – пишет The Times of Israel.

Газа, Иван Бабурин

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