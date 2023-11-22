На мосту между США и Канадой взорвался автомобиль

Радужный мост через Ниагарский водопад, который служит КПП на границе США и Канады в связи с взрывом автомобиля закрыт до дальнейших уведомлений ФБР, – сообщает ABC News.

В сообщении офиса ФБР в Баффало говорится, что «ведомство расследует взрыв машины на Радужном мосту – пограничном переходе между США и Канадой. ФБР сотрудничает с местными и федеральными правоохранителями в рамках расследования».

Ранее сегодня отделение телеканала ABC News в Баффало сообщило, что «Радужный мост через Ниагарский водопад между США и Канадой закрыли на неопределенный срок после сообщения об инциденте с автомобилем на границе со стороны Канады. Власти расследуют ситуацию, подтверждая инцидент с транспортным средством, следовавшим в США».

Баффало, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»