В результате взрыва на мосту через Ниагару погибли два человека. Рассматривается версия теракта

В результате взрыва автомобиля на Радужном мосту на границе США и Канады, в среду, 22 ноября, погибли два человека и один пограничник пострадал. ФБР рассматривает версию теракта, – передает телеканал Fox News.

Телеканал со ссылкой на источники сообщает: «ФБР рассматривает версию теракта. В автомобиле была взрывчатка. В результате взрыва два человека, находившихся в машине, погибли. Пограничник получил ранение. Все мосты в районе сейчас перекрыты, а правительственные здания эвакуированы».

Баффало, Иван Бабурин

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