Трюдо покинул заседание парламента из-за взрыва на Радужном мосту

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в среду, 22 ноября, прервал свое выступление в парламенте страны и покинул публичные слушания из-за взрыва на Радужном мосту через Ниагару, чтобы «получить новые подробности для работы над этой очень серьезной ситуацией», – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию телеканала CPAC.

В ходе своего выступления Трюдо сказал: «Мы пытаемся собрать информацию и разговариваем с США. Мы рассматриваем вопрос о введении дополнительных мер безопасности на всех пограничных пунктах после случившегося. Я вынужден извиниться, чтобы уйти для получения новых подробностей и работы над этой очень серьезной ситуацией».

Оттава, Иван Бабурин

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