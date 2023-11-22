Аэропорт в штате Нью-Йорк приостановил работу из-за взрыва на мосту через Ниагару

Федеральное управление гражданской авиации США в среду, 22 ноября, приостановило прием и отправку рейсов в международном аэропорту Баффало Ниагара в штате Нью-Йорк после взрыва автомобиля на Радужном мосту на границе с Канадой, – сообщает CNN.

В распространенном уведомлении Управления гражданской авиации США говорится: «Запрет введен в 15.07 по местному времени (23.07 мск) и будет действовать двое суток. Ограничения затрагивают прием и отправку международных рейсов».

Представитель транспортной службы аэропорта Келли Хатиб в комментарии CNN сказала: «А качестве реакции на инцидент на Радужном мосту теперь каждый автомобиль, въезжающий в международный аэропорт Буффало, будет проверяться собаками для обнаружения бомб. Полицейское патрулирование будет усилено, а путешественники в аэропорту будут проходить дополнительный досмотр».

Международный аэропорт Буффало-Ниагара выполнял до 100 рейсов в день, обслуживая 31 пункт назначения.

Баффало, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»