В Ростове-на-Дону рабочие повредили кабель и оставили жителей без света и тепла

В Ростове-на-Дону тысячи жителей остались на время без света и тепла по вине дорожных строителей. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

По его словам, авария произошло во время земляных работ при строительстве дороги «Западная Хорда». Сотрудники компании «Т-Транс» перебили электрический кабель на улице Доватора. В результате без света, отопления и водоснабжения остались тысячи жителей.

На время ремонта был подключен дополнительный генератор, чтобы обеспечить подачу электричества по временной схеме, кроме того, были запущены насосы для подачи отопления.

Городская администрация обратилась в городскую прокуратуру. Отмечается, что восстановительные работы на поврежденном участке проведут за счет организации, которая ответственная за произошедшее.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

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