В Крыму погиб командир катера ЧФ России при атаке морских дронов ВСУ

В Крыму при атаке украинских морских дронов на базу Черноморского флота погиб командир десантного катера, старший мичман ВМФ Денис Никитин. Об этом сообщила пресс-служба Черноморского казачьего округа. Военнослужащий был казаком хуторского общества «Невский». Прощание с ним прошло 20 ноября в Новороссийске. Дата гибели моряка не называется.

ВСУ ночью атаковали базу Черноморского флота в одном из прибрежных крымских поселков. «Четыре надводных катера-камикадзе ВСУ пытались нанести удар по российским десантным катерам проекта 11770 «Серна», одним из которых командовал Денис Никитин. Спасая свой корабль от попадания дрона, старший мичман геройски погиб», – говорится в сообщении.

42-летнего военнослужащего, уроженца Красноярского края, представили к ордену Мужества посмертно. У него осталась жена и две дочери 17 и 16 лет.

Москва, Наталья Петрова

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