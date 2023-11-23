В Индии скончался 37-летний актер из России

Российский 37-летний актер Максим Белецкий погиб в Индии. Об этом сообщил Республиканский театр кукол Йошкар-Олы.

Белецкий окончил Марийский республиканский колледж культуры и искусств имени И.С. Палантая и служил в театре кукол в 2007-2021 годах. Кроме того, он выучился на режиссера в Российском государственном институте сценических искусств в Санкт-Петербурге.

О причинах смерти россиянина не сообщается. Его родственники заявили, что тело Белецкого не будут отправлять на родину, его кремируют и похоронят в Индии.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

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