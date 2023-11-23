В Кузбассе мать грозила швырнуть об стенку младенца назло его отцу

В городе Ленинск-Кузнецкий правоохранительные органы начали проверку в отношении матери, которая угрожала избить своего четырехмесячного сына, чтобы отомстить его отцу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

В полицию поступило сообщение, что женщина отправила отцу ребенка сообщение, в котором она угрожает избить малыша, и что «он бесит ее до такой степени, что она хочет швырнуть его об стенку». На место проживания семьи выехали инспекторы по делам несовершеннолетних.

«Предварительно, следов причинения вреда здоровью на 4-месячном сыне и его 4-летней сестре не обнаружено. Ранее жалоб на то, что детям угрожает опасность со стороны матери, в полицию не поступало. 23-летняя местная жительница пояснила, что сообщения с угрозами насилия в отношении младшего ребенка отправила отцу малыша с целью привлечь его внимание», – говорится в сообщении.

Детей у матери изъяли. Отмечается, что женщина также воспитывает шестилетнего сына. Всех малышей передали в социальное учреждение.

Следственный комитет организовал проведение доследственной проверки. По результатам будет дана надлежащая правовая оценка, в том числе действиям органов системы профилактики.

Кемерово, Зоя Осколкова

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