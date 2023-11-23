Полицейского в Мордовии приговорили к 12 годам тюрьмы за взятку биткоинами

В Мордовии вынесли вердикт бывшему начальнику отдела управления по контролю за оборотом наркотиков МВД. Он выдал служебную информацию и получил взятку в криптовалюте. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По данным следствия, в июле 2022 года полицейский за предоставление служебной информации получил взятку в виде биткоина, который был ему перечислен на криптокошелек. Правоохранителя взяли с поличным во время перевода первой части взятки на сумму 2,5 млн рублей.

Подполковника признали виновным и приговорили к 12 годам лишения свободы, отбывать наказание осужденный будет в колонии строгого режима. Обвиняемого также лишили звания и оштрафовали на 12,8 млн рублей.

Кроме того, бывшему полицейскому запретили занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок 10 лет.

Саранск, Зоя Осколкова

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