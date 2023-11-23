В Башкирии пятеро детей отравились парами хлора в бассейне

В Башкирии пятеро детей и подростков отравились парами хлора в бассейне. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash Batash».
Несколько семей приехали на отдых в коттедж в Князево. На территории комплекса был бассейн, в который пошли купаться дети.
Через пару часов три девочки и два мальчика пожаловались на самочувствие. Было принято решение вернуться по домам, но детям становилось только хуже, тогда родители вызвали скорую.
В больнице пациентов осмотрели и отпустили на амбулаторное лечение.
Уфа, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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