В Марий Эл туристы спрятались от медведя в заброшенной колонии

Двум путешественникам пришлось убегать от медведя по ночному лесу и прятаться в здании заброшенной колонии. Об этом сообщили в УФСИН по Республике Марий Эл.

Два жителя Казани часто проводят свой отпуск в путешествиях по лесам Поволжья. В этот раз они находились в Советском районе Марий Эл, где повстречали медведя.

Зверь полчаса преследовал туристов, когда им удалось укрыться в заброшенном здании, которое оказалось отделом охраны бывшей исправительной колонии №5. Оттуда мужчины позвонили в службу экстренного реагирования и попросили о помощи.

Сотрудник отдела специального назначения «Ястреб» УФСИН нашел туристов по следам на снегу и проводил в безопасное место.

Йошкар-Ола, Зоя Осколкова

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