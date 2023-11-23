Поезд с серой сошел с рельсов в США, объявлена эвакуация

Не менее 16 вагонов товарного поезда, в двух из которых содержалась расплавленная сера, сошли с рельсов в американском штате Кентукки. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на оператора поезда CSX.

Два вагона с расплавленной серой получили повреждения. Часть их содержимого выплеснулась наружу и загорелась.

Власти призвать жителей расположенного неподалеку от места аварии города Ливингстона эвакуироваться.

При горении расплавленной серы выделяется диоксид серы – бесцветный газ с сильным запахом. В зависимости от уровня воздействия он может вызвать раздражение глаз, носа и горла. «Для проведения мониторинга воздуха развертывается специализированное оборудование», – заявили в CSX.

Вашингтон, Наталья Петрова

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